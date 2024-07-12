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İbrahim Tatlıses'ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...

İmparator İbrahim Tatlıses'ten gelen haber sevenlerini üzdü. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun bir süre ameliyatlar ve tedaviler geçirmişti. O talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses'in yeniden ameliyat geçireceği öğrenildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, helallik istedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 09:06
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İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...

İmparator İbrahim Tatlıses, sevenlerine üzücü bir haber verdi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta silahlı saldırıya maruz kalarak başından ağır yaralanmış ve ölümden dönmüştü.

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İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...

Bu talihsiz olay sonrasında sol kolu felç olan Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme oldu ve gözyaşları içinde helallik istedi.

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İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yıllardır sesiyle milyonlar tarafından dinlenmeye devam ediliyor.

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İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...

Yıllar önce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Bu olay hem medya hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...

HELALLİK İSTEDİ

Ancak İbrahim Tatlıses, 20 yıl sonra konser verdiği Harbiye'de sevenlerini üzen bir haber verdi. Ünlü sanatçı, yarın kalp kapakçığı ameliyatına gireceğini duyurdu ve helallik istedi.