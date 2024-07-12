12 Temmuz 2024, Cuma
İbrahim Tatlıses'ten üzen haber! Sevenlerinden helallik istedi! Ameliyat olacak...
İmparator İbrahim Tatlıses'ten gelen haber sevenlerini üzdü. Tatlıses, 2011 yılında geçirdiği silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanmış ve uzun bir süre ameliyatlar ve tedaviler geçirmişti. O talihsiz olay sonucunda sol kolu felç olan Tatlıses'in yeniden ameliyat geçireceği öğrenildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Tatlıses, helallik istedi.
Giriş: 12.07.2024 09:06
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