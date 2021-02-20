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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!
İbo Show programıyla yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in yeni imajı olay oldu. Programın yeni bölüm tanıtımında bambaşka biri gibi görünen Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası gündeme geldi. Tatlıses estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına sert yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 15:09
Geçirdiği silahlı saldırının ardından 9 yıl sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, yeni imajıyla olay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tanıtımda bambaşka görünen İbrahim Tatlıses'in saçları ve yüzündeki değişim dikkat çekti.
Yeni imajı için 100 bin TL ödediği iddia edilen usta sanatçı, estetik yatırdığı iddialarına sert çıktı.
"SİZİN İBO'NUZ DEĞİŞMEZ"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, değişen görüntüsünü böyle açıkladı:
"Ne botoks ne saç ektirme... Hepsi uydurma... Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum."