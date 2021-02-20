İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

İbo Show programıyla yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in yeni imajı olay oldu. Programın yeni bölüm tanıtımında bambaşka biri gibi görünen Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası gündeme geldi. Tatlıses estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına sert yanıt verdi.