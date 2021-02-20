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İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

İbo Show programıyla yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in yeni imajı olay oldu. Programın yeni bölüm tanıtımında bambaşka biri gibi görünen Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı iddiası gündeme geldi. Tatlıses estetik ve botoks yaptırdığı iddialarına sert yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 20.02.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 15:09
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İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

Geçirdiği silahlı saldırının ardından 9 yıl sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, yeni imajıyla olay oldu.

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İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

Tanıtımda bambaşka görünen İbrahim Tatlıses'in saçları ve yüzündeki değişim dikkat çekti.

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İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

Yeni imajı için 100 bin TL ödediği iddia edilen usta sanatçı, estetik yatırdığı iddialarına sert çıktı.

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İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

"SİZİN İBO'NUZ DEĞİŞMEZ"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, değişen görüntüsünü böyle açıkladı:

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İbrahim Tatlıses’ten estetik iddialarına sert yanıt!

"Ne botoks ne saç ektirme... Hepsi uydurma... Ben şimdiye kadar neydiysem yine oyum."