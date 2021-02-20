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Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın yaşı herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 16:34
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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, Özkaya'nın yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Ecem Özkaya ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

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Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974