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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış… Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…
Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın yaşı herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...
Giriş Tarihi: 20.02.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 16:34
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Zahide karakteriyle adından söz ettiren Ecem Özkaya, Özkaya'nın yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Ecem Özkaya ve birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987
KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974