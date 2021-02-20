Gönül Dağı’nın Zahide'si Ecem Özkaya yaşıyla herkesi şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ederken dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Ecem Özkaya'nın özel hayatı mercek altına alındı. Mustafa Üstündağ ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Özkaya'nın yaşı herkesi şaşırttı. İşte Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın yaşı...