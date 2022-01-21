İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses beyin tümörü ameliyatı oldu: Ailesi bir an olsun yalnız bırakmadı! Ahmet Tatlıses'in son durumu nasıl?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses beyin tümörü ameliyatı oldu. Ahmet Tatlıses'in son sağlık durumunun nasıl olduğu ise merak edilen konular arasında. İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da bulunan ilk eşi Adalet Sara'dan doğan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçen hafta beyin tümörü sebebiyle apar topar ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatının ardından Tatlıses'i hastanede yalnız bırakmayanlar arasında şarkıcı kardeşi İdo Tatlıses de yer aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine teşekkür eden İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve başından geçen süreci anlattı.

Giriş Tarihi: 21.01.2022 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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