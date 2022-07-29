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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender'in son hali şoke etti. Bir dönem yaptığı albüm ve sahne çalışmalarıyla ünlenen Kalender'in eski şöhretini kaybedince psikolojisinin bozulduğu ve çöp evde yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay, Kalender'e yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 13:44
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İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığı açıkladı.

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İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

ŞÖHRETİNİ KAYBETTİ PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Asıl adı ile Engür Kalender, 7 yıl önce Şişli'de bir apartman dairesine taşındı. Orada annesi ve kedileri ile yaşamaya başlayan Kalender, eski şöhretini kaybedince psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve müziği de bıraktı.

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İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

ÇÖP EVDE YAŞIYOR

Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor. Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine, sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerini canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor.

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İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

ONUR AKAY YARDIM İSTEDİ

Sanat camiasına da seslenen Onur Akay şöyle devam etti: Ayrıca evinin balkonundan tencere gibi eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi bazı sanatçılara da hakaretler yağdırıyor ve tüm mahalle onu film izler gibi izliyor.

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İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

Kendisinden şikâyetçi olan komşuları o evin temizlenmesini istiyor. Engür Kalender babasının ölümü ile derinden sarsılmış ve alerjik astım rahatsızlığından sonra ise sesinde sorunlar yaşamıştı. Buradan sanat camiasına seslenmek istiyorum. Engür Kalender'in tedavi edilmesi gerekiyor ve yardıma ihtiyacı var.