29 Temmuz 2022, Cuma
İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor
İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinden şöhret ettiği Engür Kalender'in son hali şoke etti. Bir dönem yaptığı albüm ve sahne çalışmalarıyla ünlenen Kalender'in eski şöhretini kaybedince psikolojisinin bozulduğu ve çöp evde yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay, Kalender'e yardım edilmesi gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 29.07.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 13:44
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