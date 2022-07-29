İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği Engür Kalender’in son hali içler acısı! Çöp evde yaşıyor

ONUR AKAY YARDIM İSTEDİ

Sanat camiasına da seslenen Onur Akay şöyle devam etti: Ayrıca evinin balkonundan tencere gibi eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi bazı sanatçılara da hakaretler yağdırıyor ve tüm mahalle onu film izler gibi izliyor.