İbrahim Tatlıses’in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

DİLAN TATLISES KARAKOLLUK OLDU

Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı