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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

İbrahim Tatlıses'in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum-İstanbul seferini yapan Türk hava Yolları'na ait uçakta, kedisi nedeniyle uyarıda bulunan kabin memuruna saldırdı. Uçakta yaşanan kavgada kabin memuruna "Gözlerindeki lensleri oydurtma bana, bana sesini yükseltmezsin, bana bağırdın." diyerek bağırdığı anlar anbean kameraya yansıdı. Kabin memurlarının Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olması sonrası THY, Tatlıses'i kara listeye aldı.

Giriş Tarihi: 17.09.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:49
İbrahim Tatlıses’in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ortalığı birbirine kattı. Kabin memurunun uyarısı sonrası uçakta tansiyon yükseldi. Kabin memurunun şikayeti sonrası Dilan Tatlıses karakolluk oldu.

İbrahim Tatlıses’in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum'dan İstanbul'a gelen THY uçağına bindi.

İbrahim Tatlıses’in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı

İbrahim Tatlıses’in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ!

Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Tatlıses'i kediyi pusete koyması konusunda uyardı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü

İbrahim Tatlıses’in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı

DİLAN TATLISES KARAKOLLUK OLDU

Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı