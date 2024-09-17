17 Eylül 2024, Salı
İbrahim Tatlıses'in kızı uçağı birbirine kattı! Hostese saldırdı, THY kara listeye aldı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Bodrum-İstanbul seferini yapan Türk hava Yolları'na ait uçakta, kedisi nedeniyle uyarıda bulunan kabin memuruna saldırdı. Uçakta yaşanan kavgada kabin memuruna "Gözlerindeki lensleri oydurtma bana, bana sesini yükseltmezsin, bana bağırdın." diyerek bağırdığı anlar anbean kameraya yansıdı. Kabin memurlarının Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olması sonrası THY, Tatlıses'i kara listeye aldı.
Giriş Tarihi: 17.09.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:49