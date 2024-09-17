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Haberler Galeri Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki bebeğin eline alkol verdiler

Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki bebeğin eline alkol verdiler

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Dilek Hanım narsist olduğunu iddia ettiği kocası Mustafa Arı'dan boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Dilek Hanım severek evlendiği kocasının evlilikten sonra çok değiştiğini, kocasının geçmişini bildiği halde sürekli kendisini geçmişiyle vurduğunu belirtti. İddiaların odağındaki koca canlı yayına gelirken aile ile ilgili Esra Erol programına ihbarlar geldi. İhbarlar arasında gelen görüntüde çiftin 1 yaşındaki çocuklarının eline alkol verdiği anlar akıllara durgunluk verdi. Esra Erol'da yayını ihbar kabul edildi.
Emniyet güçleri harekete geçti. Anne ve baba canlı yayında gözaltına alınırken ekipler 1 yaşındaki bebeği ise teslim aldı. İşte o anlar....

Giriş Tarihi: 17.09.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:12
Esra Erol’da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki çocuğun eline alkol verdiler

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki çocuğun eline alkol verdiler

Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Dilek Hanım narsist olduğunu iddia ettiği kocası Mustafa Arı'dan boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Dilek Hanım severek evlendiği kocasının evlilikten sonra çok değiştiğini, kocasının geçmişini bildiği halde sürekli kendisini geçmişiyle vurduğunu belirtti.

Esra Erol’da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki çocuğun eline alkol verdiler

İddiaların odağındaki koca canlı yayına gelirken aile ile ilgili Esra Erol programına ihbarlar geldi. İhbarlar arasında gelen görüntüde çiftin 1 yaşındaki çocuklarının eline alkol verdiği anlar akıllara durgunluk verdi.

Esra Erol’da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki çocuğun eline alkol verdiler

İlk evliliğini Dilek hanımla yaptığını ve 1 yaşında çocuğunun olduğunu söyleyen Mustafa Bey, "Alkol kullanıyorum. Ben sürekli yaşadığım kavgalardan dolayı işsiz kaldım. Birbirimizi çılgınlar gibi kıskanıyoruz. Çılgınlar gibi de seviyorum. Öncelikle ailelerimizden bir özür dileyeyim. 40 yaşında Dilek ile evlendim. Dilek ile bir çocuğumuz var. Dilek'ten daha önce iki çocuğu vardı kabul ettim. Bu konuda sıkıntı yok. Şuana kadar hiç kulağını çekmedim. Sadece yükselme oluyor. 7 Eylül'de karım evi terk etti. Ben ölünceye kadar boşanmam. Karım ile birlikte ben alkol içiyorum." dedi.

Esra Erol’da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki çocuğun eline alkol verdiler

Dilek Hanım "Benim kocam kimseye mesaj atmaz. Bir kadın mesaj atsa kocam bana gösterir. Ama kadınlara güven yok. Çocuklarım için bir şans versem mi? Diyorum. Dul kadın olduğum için eşim beni alınca ailesi beni dışladı. Ben bir şansa daha vermek istiyorum. Birbirimiz ile atışınca birbirimize girişiyoruz. 3 çocuğumuz var. 8,5-6,5 ve en küçüğü de 1 yaşında. " dedi.