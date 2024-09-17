Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki bebeğin eline alkol verdiler

İlk evliliğini Dilek hanımla yaptığını ve 1 yaşında çocuğunun olduğunu söyleyen Mustafa Bey, "Alkol kullanıyorum. Ben sürekli yaşadığım kavgalardan dolayı işsiz kaldım. Birbirimizi çılgınlar gibi kıskanıyoruz. Çılgınlar gibi de seviyorum. Öncelikle ailelerimizden bir özür dileyeyim. 40 yaşında Dilek ile evlendim. Dilek ile bir çocuğumuz var. Dilek'ten daha önce iki çocuğu vardı kabul ettim. Bu konuda sıkıntı yok. Şuana kadar hiç kulağını çekmedim. Sadece yükselme oluyor. 7 Eylül'de karım evi terk etti. Ben ölünceye kadar boşanmam. Karım ile birlikte ben alkol içiyorum." dedi.