ANA SAYFA
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz akşam nişanlısı Levent Dörter ile birlikte görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, babasıyla arasının düzelmediğini belirtirken şaşırtan şoke eden bir açıklamada bulundu. Yapılan haksızlıklara daha fazla susmayacağını söyleyen Tatlıses, "Babam değil ama onun çevresinden kişiler, yapımcıma kadar arayıp taciz etti. İşimin durması için ellerinden geleni yaptılar" dedi.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:40
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8