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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz akşam nişanlısı Levent Dörter ile birlikte görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses, babasıyla arasının düzelmediğini belirtirken şaşırtan şoke eden bir açıklamada bulundu. Yapılan haksızlıklara daha fazla susmayacağını söyleyen Tatlıses, "Babam değil ama onun çevresinden kişiler, yapımcıma kadar arayıp taciz etti. İşimin durması için ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 09:40
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti


İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gece Cihangir sokaklarında nişanlısı Levent Dörter'le yürürken görüntülendi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti

Yüzüğüyle ilgili açıklama yapan Çıtak, "100 bin euro dermişim. Şaka bir yana Levent bu yüzüğü daha önce yaptırmıştı. Çok pahalı bir şey değil yani öyle bununla bir otomobil falan alamazsın. Güzel mutlu edici ve hoşuma giden bir şey. Sürpriz yaptı. Düğünü ertelemişti, kendini affettirdi" dedi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti

"Babanız İbrahim Bey'le aranızdaki sular duruldu mu?" sorusuna şarkıcı, "Hayır, bunca zaman sustum ve yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. İşimin engellenmesine sustum. Babam değil ama onun çevresinden kişiler, yapımcıma kadar arayıp, taciz etti. İşimin durması için ellerinden geleni yaptılar" karşılığını verdi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti

Bunlardan babasının bilgisinin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Onu çok fazla doldurdular. Şimdiye kadar sustum ama artık canım yandı. Demek ki sabrımın sonuna gelmişim ve konuşuyorum. 'Bana ev, araba, para vermiyorlar' vah vah durumlarından dolayı konuşmuyorum. Dilan'a ne yapıldı, nasıl bir yanlış yapıldı da artık geçmişteki ayıpları gündeme getiriyor? İşimle uğraşıldı, ben bunlarla uğraşacağım diye, mesleğime harcamak istediğim enerjiyi harcayamadım" şeklinde konuştu.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’te şoke eden açıklama: Babamın çevresindekiler taciz etti

Dilan Çıtak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dilan neden beş yılda iki single çıkardı? İnsanlar sanıyor ki Tatlıses soyadı ona bir sürü imkan veriyor. Ama buna rağmen bir türlü olmuyor sanıyorlar. İnsanların öyle düşündüğü gibi imkanlar sunulmuyor bana hatta tam tersine bir de eksi bakiyedeyim."