Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin’in eski eşi bakın kim çıktı!

Arka Sokaklar'da 500'ü aşkın bölümdür Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin bu karakter ile adeta özdeşleşti. Arka Sokaklar'ın efsanesi Rıza Baba karakteriyle takdir toplayan Zafer Ergin'in özel hayatını inceleyen sevenleri eski eşinin kim olduğunu öğrenince hayrete düştü. İşte başta Zafer Ergin olmak üzere ünlülerin eski eşleri...