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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

İbrahim Tatlıses Bodrum'da geçirdiği kazada ölümden döndü. Ayak kemiklerinde kırıklar olan İmparator, tedavisinin ardından soluğu sahnede aldı. Yalıkavak'ta dinleyicileri ile buluşan şarkıcı ayakları sargılı şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak şarkı söyledi. Tatlıses'in sahnesini izlemeye gelenler arasında oğlu İdo ve kızı Dilan da vardı. Küs oldukları bilinen kardeşler, sahneye birlikte çıkarak, "Sorun yok" mesajı verdiler.

Giriş Tarihi: 26.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 16:35
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İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

Bodrum-Yalıkavak yolunda dün sabah geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, uçuruma düşen aracından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanatçı, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nden ayrılıp, önceden konser programı olan Ortakent'te bulunan Günay Restoran'a geldi.

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İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

DOKTORU GÖZÜNÜ AYIRMADI

Feci kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Tatlıses, konserinde performansıyla büyük beğeni topladı. Ayağındaki kırık nedeniyle oturarak parçaları seslendiren ünlü türkücüyü çok sayıda hayranı dinledi. İbo'nun neşesinin oldukça bir hayli yerinde olduğu gözlendi. Konser sırasında doktorunun, gözünü İbrahim Tatlıses'ten ayırmaması dikkatlerden kaçmadı.

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İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

KAZA SONRASI KÜSLÜK BİTTİ!

Kazadan sonra bir an olsun babalarının yanından ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ve İdo da konser alanına gelip, babalarını yalnız bırakmadı. Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl düğününe katılmadığı İdo Tatlıses ile arasındaki buzları tamamen eritti. Bir süredir küs olan kardeşler, babalarının aracılığıyla barıştı.

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İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

"SEN DİNLEN, BİZ EĞLENDİRİRİZ"

70 yaşındaki usta sanatçı ile aynı sahnede 'Kara Üzüm Habbesi' adlı şarkıyı birlikte söyleyen ikili, konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Dilan Çıtak ve İdo'nun, bir ara babaları Tatlıses'e, "Sen dinlen, biz eğlendiririz" demeleri herkesi güldürdü.

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İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

"KAYDA DEĞER ŞEYLER KONUŞALIM"

2020'de İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. İbo, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuş, ikili daha sonra barışmıştı.