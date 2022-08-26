İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı

KAZA SONRASI KÜSLÜK BİTTİ!

Kazadan sonra bir an olsun babalarının yanından ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ve İdo da konser alanına gelip, babalarını yalnız bırakmadı. Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl düğününe katılmadığı İdo Tatlıses ile arasındaki buzları tamamen eritti. Bir süredir küs olan kardeşler, babalarının aracılığıyla barıştı.