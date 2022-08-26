26 Ağustos 2022, Cuma
İbrahim Tatlıses’in kazası küslüğü bitirdi! İdo Tatlıses ile Dilan Çıtak barıştı
İbrahim Tatlıses Bodrum'da geçirdiği kazada ölümden döndü. Ayak kemiklerinde kırıklar olan İmparator, tedavisinin ardından soluğu sahnede aldı. Yalıkavak'ta dinleyicileri ile buluşan şarkıcı ayakları sargılı şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak şarkı söyledi. Tatlıses'in sahnesini izlemeye gelenler arasında oğlu İdo ve kızı Dilan da vardı. Küs oldukları bilinen kardeşler, sahneye birlikte çıkarak, "Sorun yok" mesajı verdiler.
Giriş Tarihi: 26.08.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 16:35
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