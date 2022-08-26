Kaan Yıldırım'ın kaslı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü'nün esprili yorumu güldürdü

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, kaslı fotoğrafıyla adeta şov yaptı. Hadise ile ayrılığının ardından Hande Erçel ile kısa bir birliktelik yaşayan yakışıklı oyuncu, son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşadık iddiasıyla adından söz ettirmişti. Kaan Yıldırım son olarak kaslarını sergilediği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kaan Yıldırım'a ünlü isimlerden yorum yağdı. İşte detaylar...