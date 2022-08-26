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Haberler Galeri Kaan Yıldırım'ın kaslı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü'nün esprili yorumu güldürdü

Kaan Yıldırım'ın kaslı paylaşımı sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü'nün esprili yorumu güldürdü

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, kaslı fotoğrafıyla adeta şov yaptı. Hadise ile ayrılığının ardından Hande Erçel ile kısa bir birliktelik yaşayan yakışıklı oyuncu, son olarak Pınar Deniz ile aşk yaşadık iddiasıyla adından söz ettirmişti. Kaan Yıldırım son olarak kaslarını sergilediği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kaan Yıldırım'a ünlü isimlerden yorum yağdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 17:03
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Kaan Yıldırım’ın kas şovu sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü’nün esprili yorumu güldürdü

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrılığının ardından Hande Erçel'le birliktelik yaşamıştı.

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Kaan Yıldırım’ın kas şovu sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü’nün esprili yorumu güldürdü

İkili kısa süreli birlikteliğin ardından yollarını ayırırken Yıldım'ın Pınar Deniz ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

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Kaan Yıldırım’ın kas şovu sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü’nün esprili yorumu güldürdü

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım son olarak 1 Milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kaslı kollarını sergiledi.

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Kaan Yıldırım’ın kas şovu sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü’nün esprili yorumu güldürdü

Yıldırım'a ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'den, "Hocam kollar lens mi?" yorumu geldi. Yıldırım ise, "Numarali hocam" yanıtıyla güldürdü.

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Kaan Yıldırım’ın kas şovu sosyal medyayı salladı! Serkay Tütüncü’nün esprili yorumu güldürdü

Peş peşe gelen aşk haberleriyle dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın eski eşi herkesi şoke etti.