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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı. Ancak bebeklerden biri doğum sonrası kalbinden operasyon geçirmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine dönmüştü. Yeni anne-baba İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktılar. Anne Şefkatli, "Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik" dedi. Fit görünümüyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli, doğum kilolarından bir ayda kurtulmayı başararak 16 kilo verdi. İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali...

Giriş Tarihi: 23.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:01
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İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

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İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

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İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Bebeklerinden bir tanesi doğum sonrası kalbinden operasyon geçiren çift geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine döndü.

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İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Bir süre sonra, dört kişilik ailesiyle tatlı bir heyecan yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ilk kez baş başa dışarıda yemek yiyerek birlikte vakit geçirdi.

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İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Yasemin Şefkatli, "Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik. Değişik bir duyguymuş" diyerek duygularını dile getirdi.