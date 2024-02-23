İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 1 ayda tam 16 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına almıştı. Ancak bebeklerden biri doğum sonrası kalbinden operasyon geçirmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde rahat bir nefes alıp ikizleriyle evlerine dönmüştü. Yeni anne-baba İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 1 aylık bebeklerini ilk kez bırakıp baş başa dışarı çıktılar. Anne Şefkatli, "Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik" dedi. Fit görünümüyle dikkat çeken Yasemin Şefkatli, doğum kilolarından bir ayda kurtulmayı başararak 16 kilo verdi. İşte taze anne Yasemin Şefkatli'nin son hali...