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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

İbrahim Tatlıses'le evliliğini 2013 yılında noktalayan ve kendisine bambaşka bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ile tatile çıktı. Bodrum Türkbükü'nde tatilde olan anne kız plajda tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayşegül Yıldız ve Elif Ada denizde birbiriyle şakalaşırken 7 yaşına gelen Elif Ada içi 'ne kadar büyümüş' yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 12:05
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'yla Bodrum'da tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada Bodrum'da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

7 yaşındaki kızı Elif Ada'yla baş başa tatile çıkan Ayşegül Yıldız, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi.

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

TÜM GÖZLER ONLARIN ÜSTÜNDEYDİ!

Elif Ada'yla deniz keyfi yapan Ayşegül Yıldız, minik kızıyla suda şakalaşırken objektife yansıdı. Yeşil renkte bir mayo giyen

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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

Ayşegül Yıldız, şık plaj stili ve düzgün fiziğiyle plajda dikkatleri üzerine çekti.