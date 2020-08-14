İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada tatile çıktı! Tüm gözler onlara çevrildi

İbrahim Tatlıses'le evliliğini 2013 yılında noktalayan ve kendisine bambaşka bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada Tatlıses ile tatile çıktı. Bodrum Türkbükü'nde tatilde olan anne kız plajda tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayşegül Yıldız ve Elif Ada denizde birbiriyle şakalaşırken 7 yaşına gelen Elif Ada içi 'ne kadar büyümüş' yorumları yapıldı.