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Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!
Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari 2017 yılında Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Şimdiler bebek bekleyen Ayşecan Tatari, karnı burnunda verdiği pozla olay oldu. Hamileliğinde 7'nci ayı geride bırakan güzel oyuncunun karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 14.08.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 14:23
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