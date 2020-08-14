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Haberler Galeri Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari 2017 yılında Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu. Şimdiler bebek bekleyen Ayşecan Tatari, karnı burnunda verdiği pozla olay oldu. Hamileliğinde 7'nci ayı geride bırakan güzel oyuncunun karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 14:23
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Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Ayşecan Tatari, hamileliğinde 7'nci ayı geride bıraktı.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Eşi Edip Tepeli ile sık sık paylaşımlarda bulunan Ayşecan Tatari'nin karnı burnunda son pozuna beğeni yağdı.

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Çok küçük yaşlarda oyunculuğa adım atan Ayşecan Tatari'nin özel hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun annesini de ünlü bir oyuncu olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Ayşecan Tatari'nin annesi…

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Sefirin Kızı’nın yıldızı Edip Tepeli’nin eşi Ayşecan Tatari’nin karnı burnunda pozuna beğeni yağdı!

Ayşecan Tatari