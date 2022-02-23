İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

İbrahim Tatlıses sunuculuğunu yaptığı programda aile fertlerine sitem etti. Sık sık çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tatlıses, "Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" dedi. Sanatçının açıklamalarına ilk tepki eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.