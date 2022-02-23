23 Şubat 2022, Çarşamba
İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez
İbrahim Tatlıses sunuculuğunu yaptığı programda aile fertlerine sitem etti. Sık sık çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tatlıses, "Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" dedi. Sanatçının açıklamalarına ilk tepki eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 16:39
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