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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

İbrahim Tatlıses sunuculuğunu yaptığı programda aile fertlerine sitem etti. Sık sık çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tatlıses, "Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" dedi. Sanatçının açıklamalarına ilk tepki eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.

Giriş Tarihi: 23.02.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 16:39
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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" şeklinde konuşmuştu.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

İbrahim Tatlıses'in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara'dan geldi.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, "Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

Tatlıses'e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.

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İbrahim Tatlıses’e eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses’ten sert tepki: Kötülük eğitilmez

Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses, "Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir" mesajını paylaştı.