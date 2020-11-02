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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu İbrahim Tatlıses'e 20 yılını vermişti! Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu
2011 yılında İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, boşanmanın ardından kendisine bambaşka bir hayat kurdu. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçirdi. Evlenmelerinin ardından kızı Elif Ada'yı kucağına alan Ayşegül Yıldız, 2 yıl sonra evliliğini sonlandırdı. Ayrılığın ardından kendisine yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız şimdi kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 16:41
20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
FAHRİYE EVCEN
İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.
BURAK ÖZÇİVİT
Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu.
YILDIZ TİLBE
Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içindeydi. Yıldız Tilbe o dönemlerde, tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı.