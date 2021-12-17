İbrahim Tatlıses ve Sibel Gökçe’nin tecavüz davasında karar çıktı

Oryantal Sibel Gökçe katıldığı televizyon programında 20 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmişti. Bu suçlamanın ardından mahkemeye başvuran Tatlıses, "Bu asılsız iftira yüzünden onurum kırıldı, itibarım sarsıldı" diyerek Sibel Gökçe ve televizyon kanalından şikayetçi olmuştu. Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Her iki tarafın itirazı üzerine yeniden görülen davada karar çıktı.