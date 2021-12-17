17 Aralık 2021, Cuma
Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...
Son olarak Alev Alev dizisiyle ekranlarda olan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Reklam çekimlerinde tanışan ikili, kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Geçen hafta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlilik teklifi alan oyuncu, düğün için hazırlıklara başladı. Deniz'in İzlanda'ya giderek sevgilisinin ailesiyle tanışacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:32
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