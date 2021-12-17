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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...

Son olarak Alev Alev dizisiyle ekranlarda olan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Reklam çekimlerinde tanışan ikili, kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başladı. Geçen hafta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlilik teklifi alan oyuncu, düğün için hazırlıklara başladı. Deniz'in İzlanda'ya giderek sevgilisinin ailesiyle tanışacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:32
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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi almıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...

Hürriyet'in haberine göre Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya uçuyor.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...

Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife "evet" dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...

Thor Saevarsson, "ruh eşim" dediği Dilan Çiçek Deniz'i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.

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Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson evleniyor! Hazırlıklar başladı! Pazartesi günü...

Pazartesi günü İzlanda'ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul'a dönecek.