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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, 2 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı almıştı. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, boşanmanın ardından kendisine yeni bir hayat kurdu. Kızı Elif Ada ile yeni bir hayata yelken açan Ayşegül Yıldız, hayatından kareleri de sosyal medyadan paylaşıyor. Kızı Elif Ada ile paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına aldığı kızları Elif Ada, fotoğraflarıyla ne kadar büyümüş dedirtti.

Giriş Tarihi: 13.06.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 17:22
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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti… GALERİ DEVAM EDİYOR

İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. 2013 yılında boşandıklarında Elif Ada henüz bebekti. Ayşegül Yıldız'ın kızıyla son paylaştığı fotoğraf 'Elif Ada ne kadar büyümüş' dedirtti. İşte İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

NECATİ ŞAŞMAZ'IN OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU ALİ DEMİR

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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

ÖZGÜR OZAN'IN OĞLU DERİN DENİZ