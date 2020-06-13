İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın küçük kızı Elif Ada büyüdü! Annesinin boyuna yetişti…

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız, 2 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı almıştı. 20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Yıldız, boşanmanın ardından kendisine yeni bir hayat kurdu. Kızı Elif Ada ile yeni bir hayata yelken açan Ayşegül Yıldız, hayatından kareleri de sosyal medyadan paylaşıyor. Kızı Elif Ada ile paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirdi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına aldığı kızları Elif Ada, fotoğraflarıyla ne kadar büyümüş dedirtti.