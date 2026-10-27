-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi tribünden takip eden İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte objektiflere yansıdı. Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü türkücü, kızının isteği üzerine RAMS Park'ta yerini aldı. Tatlıses'in sosyal medya paylaşımına düştüğü "Altın ufağım ne derse o olur" notu dikkat çekti.

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı 1

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbi, tribünlerde de renkli anlara sahne oldu. Karşılaşmayı izleyen isimler arasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de vardı.

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı 2

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte RAMS Park'a geldi. Ünlü türkücünün, kızı ve Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız ile maç öncesinde yemek yediği de öğrenildi.

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı 3

"ALTIN UFAĞIM NE DERSE O OLUR!"

İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur!" ifadelerini kullandı. Tatlıses'in kızına duyduğu sevgiyi dile getirdiği paylaşım, takipçilerinin ilgisini çekti.

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı 4

ELİF ADA TATLLSES VOLEYBOLLA İLGİLENİYOR

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses, voleybola olan ilgisiyle de gündeme geliyor.

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı 5

2026 yılı itibarıyla 12 yaşında olan Elif Ada'nın, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Eda Erdem'i örnek aldığı belirtiliyor.

"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı 6

Öte yandan İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız, 27 Eylül 2011'de evlendi. Çift, 29 Kasım 2013'te boşanarak yollarını ayırdı.

Jülide Kural için çok ağır sözler! Kadir İnanır'ın yeğeni: "Öldüğü hafta tatile gitti, dayım nikâh yapmadıysa soru işareti var"
Sonraki Galeri
Jülide Kural için çok ağır sözler! Kadir İnanır'ın yeğeni: "Öldüğü hafta tatile gitti, dayım nikâh yapmadıysa soru işareti var"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin