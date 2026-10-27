"Altın ufağım ne derse o olur!" İbrahim Tatlıses’ten derbi paylaşımı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi tribünden takip eden İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte objektiflere yansıdı. Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ünlü türkücü, kızının isteği üzerine RAMS Park'ta yerini aldı. Tatlıses'in sosyal medya paylaşımına düştüğü "Altın ufağım ne derse o olur" notu dikkat çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbi, tribünlerde de renkli anlara sahne oldu. Karşılaşmayı izleyen isimler arasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de vardı.

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Tatlıses, kızı Elif Ada ile birlikte RAMS Park'a geldi. Ünlü türkücünün, kızı ve Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız ile maç öncesinde yemek yediği de öğrenildi.

"ALTIN UFAĞIM NE DERSE O OLUR!" İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün kızım için RAMS Park'tayım, altın ufağım ne derse o olur!" ifadelerini kullandı. Tatlıses'in kızına duyduğu sevgiyi dile getirdiği paylaşım, takipçilerinin ilgisini çekti.

ELİF ADA TATLLSES VOLEYBOLLA İLGİLENİYOR İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızı Elif Ada Tatlıses, voleybola olan ilgisiyle de gündeme geliyor.

2026 yılı itibarıyla 12 yaşında olan Elif Ada'nın, Türk voleybolunun önemli isimlerinden Eda Erdem'i örnek aldığı belirtiliyor.