İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allahutaala sağ olsun. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık, ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Melek gönderdi 'Onların önünde kaya ol' dedi. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz?' dedi. 'Allah bizi kurtardı' dedim.