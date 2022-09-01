01 Eylül 2022, Perşembe
İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!
İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç 25 Ağustos'ta kaza yapmış, ölümden dönen usta şarkıcının iki ayağında kırıklar oluşmuştu. Buna rağmen sahneye çıkamaya devam eden Tatlıses, alçıda olan ayaklarını paylaşarak isyan etti. "Ziyaret günümüz kapanmıştır" diyen şarkıcı "Adam gününde gerek" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:26
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