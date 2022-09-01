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İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç 25 Ağustos'ta kaza yapmış, ölümden dönen usta şarkıcının iki ayağında kırıklar oluşmuştu. Buna rağmen sahneye çıkamaya devam eden Tatlıses, alçıda olan ayaklarını paylaşarak isyan etti. "Ziyaret günümüz kapanmıştır" diyen şarkıcı "Adam gününde gerek" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:26
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İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

Geçtiğimiz hafta Bodrum'da İbrahim Tatlıses'in aracı, yolda kontrolden çıkarak savrulmuştu. Aracın yandığını gören sanatçının oğlu İdo Tatlıses, yoldan geçen bir araçtan temin ettiği yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmişti. Araç içinde sıkışan Tatlıses, kısa sürede gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte araçtan çıkarılmıştı.

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İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

Usta sanatçı, sekiz kişinin yaralandığı kazada ölümden dönmüştü. Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in yapılan sağlık taramasında ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edilmişti. Ünlü türkücü, ayağındaki iki kırığa rağmen söz verdiği üzere hayranlarıyla buluşmasını ertelememiş, önce Bodrum, daha sonra Çeşme'de sahneye çıkmıştı.

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İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

"AYAĞIMI YÜZÜNÜZE KARŞI ÇEVİRDİM, ÖZÜR DİLERİM"

İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen 'İmparator' lakaplı sanatçı, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıkmıştı. Kazadan bir gün sonra İzmir Çeşme'de sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, ölümden döndüğü kaza anında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

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İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allahutaala sağ olsun. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık, ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Melek gönderdi 'Onların önünde kaya ol' dedi. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. 'İbrahim Bey biz yaşıyor muyuz?' dedi. 'Allah bizi kurtardı' dedim.

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İbrahim Tatlıses alçılarını paylaşarak isyan etti: Adam gününde gerek!

DARGIN OLDUĞU OĞLU YARDIMINA KOŞTU

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk giden isimlerden biri de ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen Ahmet Tatlıses olmuştu. Birbirleri hakkında sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin, feci kaza sonrası barıştığı iddia edilmişti.