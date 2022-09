Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

Son olarak atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile izleyici karşısına çıkan Furkan Palalı, Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyuran Palalı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.