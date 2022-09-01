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Haberler Galeri Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

Son olarak atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile izleyici karşısına çıkan Furkan Palalı, Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturdu. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek adını duyuran Palalı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 16:16
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Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile izleyici karşısına çıkan Furkan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

Güzel oyuncu Hande Doğandemir ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Palalı'nın yıllar öncesine ait fotoğrafı şaşkına çevirdi.

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Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

İşte Furkan Palalı başta olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimi...

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Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı

Mehmet Dinçerler

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Furkan Palalı olay oldu! Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncuyu gören tanıyamadı