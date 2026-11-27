Yılmaz Erdoğan iddiası Hazar Ergüçlü’yü kızdırdı! "Buna müsaade etmem"
Sosyal medyada Hazar Ergüçlü'ye ait olduğu iddia edilen, Yılmaz Erdoğan ve İnci Taneleri hakkındaki sözler gündem oldu. Paylaşımlara tepki gösteren oyuncu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yalan ve iftira niteliği taşıdığını belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan ve İnci Taneleri dizisi hakkında kendisine atfedilen sözleri yalanlayarak tepki gösterdi. Dizinin 51. bölümde final yapmasının ardından diziyi özlediğini belirten Ergüçlü, "Keşke bitmeseydi" demişti.
Ergüçlü'nün 19 yıldır psikolojik destek aldığına ilişkin açıklamasına gerçek dışı ifadeler eklenerek oyuncunun Yılmaz Erdoğan hakkında ağır sözler sarf ettiği ve İnci Taneleri dizisinde rol almaktan pişman olduğu ileri sürüldü.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
2. Sayfa'nın haberine göre, final yapan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteri hakkında ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada yapılan yorumlar hatırlatılan Ergüçlü, "Yılmaz Erdoğan bu ülkenin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biridir. Bana bu fırsatı verdiği için her zaman ona minnettar olacağım. 'Dilber' kimsenin karşısına kolay kolay çıkacak bir karakter değil" ifadelerini kullandı.
"ÇOK UTANIYORUM"
Kendisinin üzerinden büyük bir sanatçının karalanmaya çalışıldığını düşündüğünü belirten oyuncu, "Bir deli bir kuyuya taş atıyor ve olay inanılmaz yerlere gidiyor. Dizinin de Yılmaz Erdoğan'ın da değeri ortada. Bunları konuşmaktan bile çok utanıyorum ve çok üzgünüm" diye konuştu.
"SOSYAL MEDYA ÇIĞRINDAN ÇIKTI"
'Dilber' karakterini maddi nedenlerle kabul etmek zorunda kaldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Ergüçlü, "Bu projede olmak benim hayatımı, kariyerimi değiştirdi. Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Bu şekilde anılmaktan çok utanıyorum. Adımın böyle kullanılması beni çok rahatsız ediyor" dedi.
Oyuncu, sosyal medyadaki yorumlara ilişkin ise "İşimi elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Bir filmi sırtlayıp götürmeye, ortada bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Bunun bu kadar kolay lekelenmesi... Sosyal medya gerçekten çığrından çıktı. İnsanların bunu tamamen tıklanmak için yaptığını düşünüyorum. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Çok rezil ve utanç verici" ifadelerini kullandı.
"BUNA MÜSAADE ETMEM"
Söz konusu iddialarla ilgili hukuki süreç hakkında da konuşan Ergüçlü, "Bu konularda ben bir şey söylemem. Avukatım gerekirse açıklama yapacaktır. Ama buna izin vermeyeceğim, buna müsaade etmem" dedi.
Türkiye'de kadın oyuncu olmanın zorluklarına da değinen Ergüçlü, "Kadın olmanın dünyada dezavantajı çok büyük. Çünkü maalesef hâlâ erkeklerin dünyasında yaşıyoruz. Bu zamanla değişiyor, yürütülen mücadeleyle değişiyor ve daha da değişecek" ifadelerini kullandı.