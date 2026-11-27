2. Sayfa'nın haberine göre, final yapan İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteri hakkında ortaya atılan iddialar ve sosyal medyada yapılan yorumlar hatırlatılan Ergüçlü, "Yılmaz Erdoğan bu ülkenin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biridir. Bana bu fırsatı verdiği için her zaman ona minnettar olacağım. 'Dilber' kimsenin karşısına kolay kolay çıkacak bir karakter değil" ifadelerini kullandı.

Kendisinin üzerinden büyük bir sanatçının karalanmaya çalışıldığını düşündüğünü belirten oyuncu, "Bir deli bir kuyuya taş atıyor ve olay inanılmaz yerlere gidiyor. Dizinin de Yılmaz Erdoğan'ın da değeri ortada. Bunları konuşmaktan bile çok utanıyorum ve çok üzgünüm" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYA ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

'Dilber' karakterini maddi nedenlerle kabul etmek zorunda kaldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Ergüçlü, "Bu projede olmak benim hayatımı, kariyerimi değiştirdi. Onunla çalışmak benim için bir onurdu. Bu şekilde anılmaktan çok utanıyorum. Adımın böyle kullanılması beni çok rahatsız ediyor" dedi.

Oyuncu, sosyal medyadaki yorumlara ilişkin ise "İşimi elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Bir filmi sırtlayıp götürmeye, ortada bir değer yaratmaya çalışıyoruz. Bunun bu kadar kolay lekelenmesi... Sosyal medya gerçekten çığrından çıktı. İnsanların bunu tamamen tıklanmak için yaptığını düşünüyorum. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Çok rezil ve utanç verici" ifadelerini kullandı.