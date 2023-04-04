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Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

Her yaştan insanı kanser konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliğinde konuşan Hülya Koçyiğit, tedavi sürecinde verdiği mücadeleyi anlattı. Kızı meme kanseri, kendisi ise akciğer kanseriyle mücadele eden Koçyiğit, ailecek verdikleri savaşı tek tek anlattı. Kendi hastalığını kızının hastalığından daha kolay kabullendiğini belirten usta oyuncu, " O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı" dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 13:10
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Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

'Korkmuyorum, Farkındayım' etkinliği kapsamında, Türk sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, özel hastanenin ev sahipliğinde 3 Nisan'da ağırlandı.

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Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

"AMA EVLADIMIN KANSER OLMASI BENİM İÇİN ÇOK AĞIRDI"

Kızı kansere yakalandığında korkuya kapıldığını belirten Koçyiğit, "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, 'neden evladıma, neden bana değil' diye isyanlar ettim. 3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum.

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Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti" açıklamasını yaptı.

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Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

Kanser olduğu dönemleri anlatan Koçyiğit şöyle konuştu: "Kızım kanseri atlattıktan sonra bunu kutlamak için dağa çıktık. Çocuklar kızakla kayıyor. Ben de yaşımı başımı unutup yüzüstü kızakla baş aşağı inerken duvara çarptım. Tatilden döndüğümde ise ağrılarım devam etti. Röntgen çektirdik.

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Hülya Koçyiğit kanserle mücadelesini anlattı: İsyanım cezalandırıldı

Tomografi derken bir şüphe var ama çok da net bir şey söylenmiyor. Ardından kontroller devam etti. New York'ta seyahat yaparken doktora gittim. Doktor hemen 'biyopsi yapalım' dedi. Ciğerim söndü biyopside.