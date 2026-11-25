Murat Mısırlı'nın hayatındaki önemli değişimlerden biri 2000'li yılların ortasında yaşandı. Meditasyon ve yogaya ilgi duymaya başlayan Mısırlı, zamanla profesyonel yoga eğitmenliğine yöneldi. Bu alanda Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline gelen Mısırlı, uzun yıllar yoga ve nefes çalışmaları üzerine eğitimler verdi. Sakin yaşam tarzıyla da dikkat çeken eski manken, hayatını daha dingin bir şekilde sürdürmeye başladı.

MURAT MISIRLI'NIN HAYATI ALS TEŞHİSİYLE DEĞİŞTİ

Murat Mısırlı'nın hayatı, 2019 yılında ALS teşhisi konulmasıyla tamamen değişti. Halk arasında kas erimesi hastalığı olarak da bilinen ALS, sinir sistemini etkileyen ve zamanla kasların işlevlerini kaybetmesine neden olan ilerleyici bir hastalık olarak biliniyor.

Zorlu süreç boyunca hastalığını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mısırlı, daha sonra yaptığı açıklamalarla yaşadıklarını anlatarak ALS konusunda farkındalık yaratmaya çalıştı.

Ünlü isim, hastalığıyla ilgili açıklamalarında mücadele etmek yerine yaşadıklarını kabul etmeyi seçtiğini, hayatı mümkün olduğunca neşeyle karşılamaya çalıştığını dile getirmişti. Yıllardır süren mücadelesine rağmen yaşam sevincini korumaya çalışan Mısırlı'ya eski dostlarının gerçekleştirdiği ziyaret, sosyal medyada da ilgi gördü.

Eski manken Murat Mısırlı'nın, yoga eğitmeni ve girişimci Burcu Ergün Mısırlı ile evliliğinden Tibet Mısırlı adında bir oğlu bulunuyor.