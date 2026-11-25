Yıllar önce podyumdaydı, şimdi ALS ile mücadele ediyor! Murat Mısırlı'ya ünlü dostlarından ziyaret
58 yaşındaki eski manken Murat Mısırlı, 7 yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Mısırlı'nın son hali sosyal medyada gündem olurken, Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı gibi eski dostlarının ziyareti duygulandırdı.
1990'lı ve 2000'li yıllarda moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Murat Mısırlı, yıllardır ALS hastalığıyla mücadele ediyor. 58 yaşındaki eski mankenin son hali ortaya çıktı.
ESKİ DOSTLAR BİR ARAYA GELDİ
Mısırlı'yı Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı gibi eski dostları ziyaret etti. Yıllara dayanan dostluklarını sürdüren ünlü isimlerin buluşmasından kareler sosyal medyada paylaşıldı. Ziyareti Atilla Saral, "Can arkadaşlar" notuyla duyurdu.
Kırmızı-siyah kareli gömleğiyle ön sırada oturan Mısırlı'nın etrafında toplanan arkadaşları, ona sarılarak poz verdi. Paylaşılan bir diğer karede ise beş kişi yer aldı.
Mısırlı'nın iki yanında oturan ve arkasından ona doğru eğilen arkadaşlarının neşeli halleri fotoğrafa yansıdı. Yedi yıldır ALS ile mücadele eden Mısırlı'yı eski dostlarının yalnız bırakmaması dikkat çekti.
MURAT MISIRLI'NIN KARİYERİ NASIL BAŞLADI?
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Murat Mısırlı, gençlik yıllarında sporla iç içe bir hayat sürerken aldığı mankenlik teklifiyle kariyerinin yönünü değiştirdi. Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil eden milli mankenlerden biri haline gelen Mısırlı, yaklaşık 30 farklı ülkede düzenlenen organizasyonlarda yer aldı.
Moda dünyasındaki başarısının ardından tiyatro sahnelerine ve televizyon projelerine yönelen Mısırlı, Levent Kırca Tiyatrosu başta olmak üzere çeşitli yapımlarda görev aldı.