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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Magazin dünyasında yaptığı her hareket ile olay yaratan Hülya Avşar adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 19:53 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 19:53
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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Seda Sayan-Sinan Engin

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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı? Tacının elinden alınmasına neden olmuştu...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan