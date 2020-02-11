Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine topladı. Çağlar Ertuğrul ile yakaladıkları uyum dizinin önüne geçerken Burcu Özberk güzelliği ile de adından söz ettirdi. Afili Aşk dizisiyle hayran kitlesini genişleten Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...