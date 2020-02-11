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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk, başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine topladı. Çağlar Ertuğrul ile yakaladıkları uyum dizinin önüne geçerken Burcu Özberk güzelliği ile de adından söz ettirdi. Afili Aşk dizisiyle hayran kitlesini genişleten Burcu Özberk'in estetiksiz hali ise görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 17:34
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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

Afili Aşk dizinde "Ayşe" karakterine hayat veren Burcu Özberk, başarılı performansı ve enerjisi ile sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Güzelliğiyle adından söz ettiren Özberk, ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları ise sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

Ebru Gündeş

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

Ebru Gündeş

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

İrem Derici

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Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in eski hali şok etti! Meğer estetik harikasıymış!

Hande Erçel