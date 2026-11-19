Ava Yaman'ın doğum gününde rol arkadaşlarından peş peşe kutlama!

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, doğum gününde paylaştığı yeni karelerle beğeni topladı. Genç oyuncunun özel gününü rol arkadaşları da sosyal medya üzerinden kutladı.

Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen hesaplaşmasını ekrana taşıyan Taşacak Bu Deniz, Adil ile Esme'nin geçmişe dayanan husumeti etrafında şekillenen hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı dizide Eleni Koçari karakterine hayat veren Ava Yaman, 20 yaşından gün aldı.

AVA YAMAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Ava Yaman, doğum gününe özel sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Paylaşımına, "Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi önemsiyorum, ben de sizi çok seviyorum" notunu düşen Yaman'a rol arkadaşlarından da kutlama mesajları geldi.