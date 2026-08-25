Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu

Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi İman Elbani, uzun yıllardır magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yıldırım'ın hayatı, İman Elbani ile tanışmasının ardından bambaşka bir anlam kazandı.

LONDRA'DA BAŞLAYAN AŞK Şimdilerde "Güller ve Günahlar" dizisiyle adından söz ettiren Murat Yıldırım, İman Elbani ile Londra'da tanıştı. Bir süre devam eden ilişkilerinin ardından çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı.