Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu
2016 yılında nikâh masasına oturan Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinden müjdeli haber geldi. 2022 yılında kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kez ebeveyn oldu. Bir erkek bebek sahibi olan çift, oğullarına Kerem adını verdi.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Yıldırım ve İman Elbani, ikinci bebeklerini 9 ay boyunca gözlerden uzak tutmayı başardı. Geçmişte yaşadıkları zorlu gebelik süreçleri nedeniyle özel hayatlarını daha gizli yaşamayı tercih eden çift, bu hamilelik sürecini de son ana kadar kamuoyundan sakladı.
HAMİLELİĞİ 9 AY SAKLADILAR
İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratırken, çiftin karnı burnunda pozları da kısa sürede büyük ilgi görmüştü.
Doğuma kısa bir süre kala sosyal medya hesaplarından kızları Miray ile birlikte kamera karşısına geçen çift, ortak paylaşımlarıyla mutlu haberi duyurmuştu. Ünlü çift, paylaşımına "Güzel haber (Good news)" notunu düşmüştü.
OĞLUNA KEREM İSMİNİ VERDİ
2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım ile İman Elbani, Kerem bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte dört kişilik bir aile oldu.
Çiftin kızı Miray da artık abla olurken, mutlu haber aileleri ve sevenleri arasında büyük sevinç yarattı.