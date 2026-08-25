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Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2016 yılında nikâh masasına oturan Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinden müjdeli haber geldi. 2022 yılında kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, ikinci kez ebeveyn oldu. Bir erkek bebek sahibi olan çift, oğullarına Kerem adını verdi.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 1

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Murat Yıldırım ve İman Elbani, ikinci bebeklerini 9 ay boyunca gözlerden uzak tutmayı başardı. Geçmişte yaşadıkları zorlu gebelik süreçleri nedeniyle özel hayatlarını daha gizli yaşamayı tercih eden çift, bu hamilelik sürecini de son ana kadar kamuoyundan sakladı.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 2

HAMİLELİĞİ 9 AY SAKLADILAR

İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması magazin dünyasında büyük şaşkınlık yaratırken, çiftin karnı burnunda pozları da kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 3

Doğuma kısa bir süre kala sosyal medya hesaplarından kızları Miray ile birlikte kamera karşısına geçen çift, ortak paylaşımlarıyla mutlu haberi duyurmuştu. Ünlü çift, paylaşımına "Güzel haber (Good news)" notunu düşmüştü.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 4

OĞLUNA KEREM İSMİNİ VERDİ

2016 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım ile İman Elbani, Kerem bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte dört kişilik bir aile oldu.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 5

Çiftin kızı Miray da artık abla olurken, mutlu haber aileleri ve sevenleri arasında büyük sevinç yarattı.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 6

Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi İman Elbani, uzun yıllardır magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yıldırım'ın hayatı, İman Elbani ile tanışmasının ardından bambaşka bir anlam kazandı.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 7

LONDRA'DA BAŞLAYAN AŞK

Şimdilerde "Güller ve Günahlar" dizisiyle adından söz ettiren Murat Yıldırım, İman Elbani ile Londra'da tanıştı. Bir süre devam eden ilişkilerinin ardından çift, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Aylarca saklamışlardı! Murat Yıldırım ikinci kez baba oldu 8

25 ARALIK 2016'DA EVLENDİLER

Murat Yıldırım ve İman Elbani, 25 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen görkemli törenle nikâh masasına oturdu. Çiftin düğünü, magazin dünyasının da uzun süre gündeminde kaldı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yıllar içinde mutluluklarını korumayı başardı. Çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ünlü çiftin ilk çocukları kız oldu. Murat Yıldırım ve İman Elbani, kızlarına Miray adını verdi. İkinci çocuklarını da kucaklarına alan çift, özel yaşamlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

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