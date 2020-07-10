Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...