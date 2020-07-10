10 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi

Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi

Hülya Avşar gençliğinden günümüze magazin dünyasının en çok takip ettiği isimlerinden başında geliyor. Yıllar önce bir güzellik yarışmasına katılan Hülya Avşar'ın kazandığı tacını eşi yüzünden kaybettiği ortaya çıktı. 1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 01:38 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 01:38
  • 1
  • 31
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi

Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...

  • 3
  • 31
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

  • 4
  • 31
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi

Seda Sayan-Sinan Engin

  • 5
  • 31
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi