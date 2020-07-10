HaberlerGaleriHülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi
Hülya Avşar ilk eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi
Hülya Avşar gençliğinden günümüze magazin dünyasının en çok takip ettiği isimlerinden başında geliyor. Yıllar önce bir güzellik yarışmasına katılan Hülya Avşar'ın kazandığı tacını eşi yüzünden kaybettiği ortaya çıktı. 1982 yılında düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. İşte Hülya Avşar'ın merak edilen ilk eşi ve hayatı...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 01:38Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 01:38