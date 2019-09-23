HSK’nın Başkanvekili Mehmet Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraftaki hakimin, Tatlıtuğ'un davasına bakan hakim olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada tepkileri artması üzerine Hakimler Savcılar Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medya da yayımlanması akabinde HSK re'sen inceleme başlatmış olup, Pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

