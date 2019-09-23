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HSK’nın Başkanvekili Mehmet Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek, sosyal medyadan paylaşan kadın hakim hakkında inceleme başlattı. Kıvanç Tatlıtuğ ise fotoğraftaki hakimin kendi davasına bakan hakim olmadığını söyledi. HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabı üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 11:12
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