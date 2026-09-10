Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları
İstanbullu Gelin dizisindeki "Bade" karakteriyle tanınan oyuncu Hira Koyuncuoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Baran Sulhan ile dünyaevine girdi. Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğünden romantik kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı "Bade" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Hira Koyuncuoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor.
31 yaşındaki oyuncu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan'dan aldığı romantik evlenme teklifine "evet" demişti.
BEKLENEN GÜN GELDİ, MURATLARINA ERDİLER
İkili, kısa bir süre sonra evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Gözlerden uzak ve samimi bir kutlamayı tercih eden çift, aile büyükleri ve yakınlarının katıldığı sade bir merasimle yüzüklerini takmıştı.
BEYAZLAR İÇİNDEKİ POZLARINA YORUM YAĞDI
Evlenmek girmek için gün sayan çift, sonunda muradına erdi. Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan, aileleri ile yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncu, düğününden kareleri Instagram hesabından "06.09.2026" notuyla paylaştı. Koyuncuoğlu'nun beyaz kalp emojisiyle yayınladığı nikâh pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.