31 yaşındaki oyuncu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan'dan aldığı romantik evlenme teklifine "evet" demişti.

BEKLENEN GÜN GELDİ, MURATLARINA ERDİLER

İkili, kısa bir süre sonra evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Gözlerden uzak ve samimi bir kutlamayı tercih eden çift, aile büyükleri ve yakınlarının katıldığı sade bir merasimle yüzüklerini takmıştı.