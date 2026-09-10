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Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbullu Gelin dizisindeki "Bade" karakteriyle tanınan oyuncu Hira Koyuncuoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Baran Sulhan ile dünyaevine girdi. Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğünden romantik kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 1

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı "Bade" karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Hira Koyuncuoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 2

31 yaşındaki oyuncu, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Sulhan'dan aldığı romantik evlenme teklifine "evet" demişti.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 3

BEKLENEN GÜN GELDİ, MURATLARINA ERDİLER

İkili, kısa bir süre sonra evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Gözlerden uzak ve samimi bir kutlamayı tercih eden çift, aile büyükleri ve yakınlarının katıldığı sade bir merasimle yüzüklerini takmıştı.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 4

BEYAZLAR İÇİNDEKİ POZLARINA YORUM YAĞDI

Evlenmek girmek için gün sayan çift, sonunda muradına erdi. Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan, aileleri ile yakın dostlarının katıldığı törenle dünyaevine girdi. Çifti bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 5

Ünlü oyuncu, düğününden kareleri Instagram hesabından "06.09.2026" notuyla paylaştı. Koyuncuoğlu'nun beyaz kalp emojisiyle yayınladığı nikâh pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 6

HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR?

Hira Koyuncuoğlu, 5 Ocak 1995 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra dans ve bale alanında da çalışmalar yapan Koyuncuoğlu, televizyon dünyasına genç yaşta adım attı.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 7

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Hira Koyuncuoğlu, kariyeri boyunca farklı televizyon yapımlarında rol aldı.

Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan dünyaevine girdi! Ünlü oyuncudan nikâh pozları 8

Oyuncunun yer aldığı bazı diziler şöyle:

Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu

O Hayat Benim – Nehir

İstanbullu Gelin – Bade Boran

Maria ile Mustafa – Nisan Candemir Yalçınoğlu

Akıncı – Güneş

Benim Hayatım – Pınar

Annenin Sırrıdır Çocuk – Buse

Çöp Adam – Dilber

Ayazın Sonu Güneş

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