Hilal Cebeci kanser mi, ne kanseri? Hilal Cebeci'nin hastalığı nedir? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli?
Hilal Cebeci kanser mi? Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından patoloji raporunu paylaşarak, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek" ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından Cebeci'nin ne kanseri olduğu ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Hilal Cebeci kanser mi, ne kanseri? Hilal Cebeci'nin hastalığı nedir? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.08.2022
17:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
17:00
Hilal Cebeci kanser mi, ne kanseri? 90'ların sonu ve 2000'li yılların ilk dönemlerinde seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Hilal Cebeci'nin hayat hikayesi araştırılıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını duyuran Hilal Cebeci'nin sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Hilal Cebeci kanser mi, ne kanseri? Hilal Cebeci'nin hastalığı nedir? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
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HİLAL CEBECİ KANSER Mİ, NE KANSERİ?
Köylü Güzeli adlı şarkısıyla bir döneme damga vuran Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı. Instagram hesabından bir açıklama yapan Cebeci,
"Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin" dedi.
"KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"
Şarkıcı ayrıca, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu söyledi. Cebeci açıklamasının devamında
"Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi" ifadelerini kullandı.
HİLAL CEBECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Hilal Cebeci, 3 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1990'ların sonu, 2000'li yılların başlarında seslendirdiği pop şarkıları ile tanınmıştır. Aynı zamanda hem çıkış şarkısı hem de albümünün adı olan Köylü Güzeli'nin getirdiği başarı ile 1999 yılında 6. Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü kazanmıştır.
90'lı yıllarda özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlanmak üzere pek çok şarkıcı gibi dönemin sevilen şarkılarına klipler çekmiş ve televizyonlarda ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. "Ellerim Bomboş" ve "Sana Neler Edeceğim" gibi şarkıları seslendirmiş ve o yıllara damgasını vurmuştur. Kariyerine kendisinin kurduğu bir fasıl grubu ile İstanbul'un ünlü otellerinin restoranlarında fasıl yaparak devam etmiştir.