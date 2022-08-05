Hilal Cebeci kanser mi, ne kanseri? Hilal Cebeci’nin hastalığı nedir? Hilal Cebeci kimdir, kaç yaşında, nereli?

"KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Şarkıcı ayrıca, hastalığını farkındalık yaratmak için duyurduğunu söyledi. Cebeci açıklamasının devamında "Lütfen meme kontrollerinizi ihmal etmeyin ki, başında yakalayıp, sağlıklı bir ömür sürmeniz sağlansın, hepinizi çok seviyorum. Her şey süper, tam müziğe geri döneyim derken çıktı, ama olsun, ben yine size güzel bir şarkı hediye edeceğim. Sizler de benim gibi düzenli kontrol yaptırmalısınız. Üzüleceğinizi biliyorum, paylaşmayacaktım fakat, doktorum benim gibi çok kişiye seslenebilen kişilerin farkındalık sağlamasını önerdi" ifadelerini kullandı.