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Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon için geri sayım başladı. İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisi 5 .sezon ile izleyicisine veda edeck. Netflix'ten 5. sezon ile ilgili resmi açıklama geldi. Çekimlerin tamamlanmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Öte yandan diziye "İstanbul" karakterinin katılıp katılmayacağı da merak ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 2021 LCDP final fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 15:55
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Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 5'inci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sürükleyici hikayesiyle büyük bir izleyici kitlesi oluşturan La Casa De Papel'de yolun sonuna gelindi. Netflix Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yeni sezon açıklaması geldi. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı? İşte öeral edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel'in 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Netflix Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 5'nci sezon çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Yeni sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

Netflix Türkiye'den yapılan açıklamada, "Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar. Hikayenin bir parçası olan tüm hayranlara teşekkürler. Ve hikayenin sonu, 5. kısım çekimleri tamamlandı." denildi.

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Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZONDA İSTANBUL OLACAK MI?

La Casa De Papel'deki ekibin şehirlerden oluşan kod adı bulunuyor. Tokyo, Berlin, Denver, Helsinki, Moskova, Lizbon, Stockholm, Nairobi, Rio, Palermo, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu dizi ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği iddia edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni sezon fragmanı ile bu soruların da yanıt bulması bekleniyor.

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Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.