Hikayenin sonu, final zamanı! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP final fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 5. sezon için geri sayım başladı. İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisi 5 .sezon ile izleyicisine veda edeck. Netflix'ten 5. sezon ile ilgili resmi açıklama geldi. Çekimlerin tamamlanmasının ardından gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Öte yandan diziye "İstanbul" karakterinin katılıp katılmayacağı da merak ediliyor. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? 2021 LCDP final fragmanı yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL