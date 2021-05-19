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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla ve karimazsıyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez, izleiyiciler tarafından mercek altına alındı. Sönmez ile ilgili araştırmalar yaparken, Sönmez'in kardeşiyle olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez ve kardeşinin benzerliği...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 15:41
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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez ve kardeşi arasındaki benzerliği görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimler ve kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

ASLIHAN GÜNER

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ NESLİHAN GÜNER VE YASEMİN GÜNER

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

ASLIHAN GÜNER'İN KARDEŞLERİ NESLİHAN GÜNER VE YASEMİN GÜNER

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

KENAN İMİRZALIOĞLU