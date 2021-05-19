Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteriyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla ve karimazsıyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez, izleiyiciler tarafından mercek altına alındı. Sönmez ile ilgili araştırmalar yaparken, Sönmez'in kardeşiyle olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez ve kardeşinin benzerliği...