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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?

Atv'nin merakla beklenen 18'nci bölümünde Maraşlı iyice köşeye sıkışacak. İstihbarattan ayrılmasının ardından Mahur'a her şeyi anlatmaya çalışan Maraşlı, bir yandan da Necati'nin yardım isteğini kabul edecek. Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken tutuklanacak. İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 11:57
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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?

İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez.

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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?

Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında DNA testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler.

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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?

Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister.