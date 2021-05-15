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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Maraşlı Mahur’u ikna edebilecek mi?
Atv'nin merakla beklenen 18'nci bölümünde Maraşlı iyice köşeye sıkışacak. İstihbarattan ayrılmasının ardından Mahur'a her şeyi anlatmaya çalışan Maraşlı, bir yandan da Necati'nin yardım isteğini kabul edecek. Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken tutuklanacak. İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 11:57
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