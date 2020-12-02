Heyecanlı bekleyiş sürüyor! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi belli mi?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in yayınlanan Türk dizileri arasında yer alan Bir Başladır'ın yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Fatih Artman ve Öykü Karayel'in yer aldığı Bir Başkadır dizisi, ilk sezonu ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi belli mi?