Heyecan dorukta! atv'nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

atv'nin yeni dizisi "Safir" için geri sayım başladı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, 4 Eylül Pazartesi akşamı seyirciyle buluşuyor. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk tanıtımına övgüler yağdı.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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