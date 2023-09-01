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Haberler Galeri Heyecan dorukta! atv'nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Heyecan dorukta! atv'nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

atv'nin yeni dizisi "Safir" için geri sayım başladı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi, 4 Eylül Pazartesi akşamı seyirciyle buluşuyor. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk tanıtımına övgüler yağdı.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 13:41
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Heyecan dorukta! atv’nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi için geri sayım başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan dorukta! atv’nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bomba kadrosuyla dikkat çeken Safir, 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

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Heyecan dorukta! atv’nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor.

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Heyecan dorukta! atv’nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

ATV'NİN YENİ DİZİSİ SAFİR'İN KONUSU

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

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Heyecan dorukta! atv’nin yeni dizisi Safir Pazartesi seyirciyle buluşuyor | Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İzleyicinin büyük ilgisiyle karşılaşan dizinin tanıtımına sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum yapıldı.