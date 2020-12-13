Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkes ölsün ama Yavuz ölmesin!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı! Alparslan'ın hamlesi... "Herkes ölsün ama Yavuz ölmesin!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı! Alparslan'ın hamlesi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da artık herkes ayrı telden çalmaya başlamıştır. Hızır, Bahar'ı korumak uğruna Çakırbeyli ailesini karşısına alıyor. Alaparslan ise kendi hatası yüzünden ölenler için intikam planını hazırlamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı heyecanı üst seviyeye çıkarırken, Yaman'ı pusuya düşüren Alparslan'ın ne yapacağı merak ediliyor. Heyecanlı sahnelerin ardı ardına geleceği yeni bölümde silahlar çekilecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 13.12.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 18:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Gözünü hırs ve kan bürüyen Yaman, Alparslan'ın hedefe konulmasını bekliyor. Bahar ve Yaman çift koldan Alparslan konusunda Hızır'a baskı yapmaya başlamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır ortalığın daha fazla karışmaması için Yaman'a uyarılarda bulunurken, Şahin ağayı vuran kişinin ise öldürülmesini istiyor. Alparslan tehlikeli planını devreye sokmuş ve ava çıkmıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLDU? "O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.
Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.
Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır.
Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.