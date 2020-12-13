"Herkes ölsün ama Yavuz ölmesin!" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı! Alparslan'ın hamlesi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Gözünü hırs ve kan bürüyen Yaman, Alparslan'ın hedefe konulmasını bekliyor. Bahar ve Yaman çift koldan Alparslan konusunda Hızır'a baskı yapmaya başlamıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır ortalığın daha fazla karışmaması için Yaman'a uyarılarda bulunurken, Şahin ağayı vuran kişinin ise öldürülmesini istiyor. Alparslan tehlikeli planını devreye sokmuş ve ava çıkmıştır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm fragmanı...