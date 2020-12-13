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Menajerimi Ara dizisinin Jülide'si Nazlı Senem Ünal'da estetik var mı? İşte sosyal medyayı sallan fotoğraflar
Menajerimi Ara dizisindeki sekreter Jülide karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal, fotoğraflarıyla dikkat çekti. Estetik olup olmadığı tartışılan Nazlı Senem Ünal'ın fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Menajerimi Ara dizisinin yıldızı Nazlı Senem Ünal'ın fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:18Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 10:21