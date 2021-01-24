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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin yeni karakteri Azra'ya hayat veren Sera Kutlubey bakın nereli çıktı! Hercai'nin yeni karakteri Azra'ya hayat veren Sera Kutlubey bakın nereli çıktı!
ATV'nin fenomen dizisi Hercai'ye Azra rolüyle katılan Sera Kutlubey dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizi Hercai'de eski sırlar ortaya çıkarken, yeni gelişmeler de yaşanıyor. Dizide Azra karakterine hayat verecek olan Sera Kutlubey, sosyal medyada gündem oldu. Peki Hercai'nin Azra'sı Sera Kutlubey kimdir?
Giriş Tarihi: 24.01.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 14:56
Hercai dizisi ATV ekranlarında hem rekorlar kırmaya devam ediyor hem de kadrosunu önemli isimlerle genişletiyor. Hercai'ye Azra rolüyle katılan Sera Kutlubey izleyicinin yeni gözdelerinden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
SERA KUTLUBEY KİMDİR?
Sera Kutlubey, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.
Sera Kutlubey ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşamış ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.
SERA KUTLUBEY HERCAİ KADROSUNDA!
Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranda fırtına gibi esen Hercai, kadrosuna yeni katılan isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey de, Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oluyor
Özel hayatıyla da merak konusu olan Sera Kutlubey'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri.