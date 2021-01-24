Hercai'nin yeni karakteri Azra'ya hayat veren Sera Kutlubey bakın nereli çıktı!

SERA KUTLUBEY HERCAİ KADROSUNDA!

Yayınlandığı ilk günden itibaren ekranda fırtına gibi esen Hercai, kadrosuna yeni katılan isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç ve başarılı oyuncu Sera Kutlubey de, Hercai'nin oyuncu kadrosuna dahil oluyor