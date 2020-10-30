Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haliyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Ebru Şahin, soayl medyada da ilgi odağı oldu. Başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra son dönemde basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla da kendisine hayran bıraktı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.