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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haliyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız haliyle hayran bıraktı! Beğeni yağdı
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Ebru Şahin, soayl medyada da ilgi odağı oldu. Başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra son dönemde basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla da kendisine hayran bıraktı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 18:28
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Bilgiç
Esra Bilgiç
Esra Bilgiç
Özge Gürel