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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle kariyerinde zirveye çıkan Akın Akınözü, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Dizide başrolü paylaştığı Ebru Şahin ile aralarında yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akın Akınözü'nün özel hayatı merak konusu oldu. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı. İşte Akın Akınözü'nün annesi...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 17:17
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Hercai'de gösterdiği başarılı performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün özel hayatı mercek altına alındı. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı. İşte Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nün annesi...

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Aras Bulut İynemli

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi bakın kim çıkıt!

Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli