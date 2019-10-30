Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Çıkış gösterdiği ilk başrol dizisinde beğeni toplayan Akın Akınözü, Hercai'dei Miran karakteri hakkında konuştu. Dizinin ve karakterin kendisine çok şey kattığını ifade eden Akın Akınözü, "kendisine çok teşekkür ederim. Duyuyorsa beni" dedi.