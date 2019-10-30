30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Çıkış gösterdiği ilk başrol dizisinde beğeni toplayan Akın Akınözü, Hercai'dei Miran karakteri hakkında konuştu. Dizinin ve karakterin kendisine çok şey kattığını ifade eden Akın Akınözü, "kendisine çok teşekkür ederim. Duyuyorsa beni" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 10:56
  • 1
  • 35
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Çıkış gösterdiği ilk başrol dizisinde beğeni toplayan Akın Akınözü, Hercai'dei Miran karakteri hakkında konuştu. Dizinin ve karakterin kendisine çok şey kattığını ifade eden Akın Akınözü, "kendisine çok teşekkür ederim. Duyuyorsa beni" dedi.

  • 2
  • 35
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

AKINÖZÜ, MİRAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

ATV'de izleyici karşısına çıktığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplayan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, canlandırdığı Miran rolü hakkında şu ifadeleri kullandı;

  • 3
  • 35
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

"Oyunculuk adına, kariyerim adına emeklemekten yürümeye geçtiğim proje ve karakter oldu. Belkide bütün emeklerimin ve çalışmalarımın ilk olgun meyvesini aldığım bir karakter oldu. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ederim. Duyuyorsa beni."

  • 4
  • 35
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

Açıklamalarıyla sosyal medyanın konuşulan ismi olan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkat çekti. Adeta mercek altına alınan genç oyuncunun aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Akın Akınözü aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

  • 5
  • 35
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dizi hakkında itiraf

Akın Akınözü - Ankara