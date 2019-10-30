İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

SON GÜLEN ŞENER OLDU

Şener, şu sözlerle de nispet yaptı: "Cenk, bana kıymet veriyor. Bu, kadın için en önemli şey. Cenk, mutlu etmeyi çok iyi biliyor." Küpeli'ye övgüler yağdıran Şener, "Ömer'le Cenk, birbirlerini çok seviyor" diyerek de eşiyle oğlunun arasından su sızmadığını belirtti.