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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu
İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğini ihanete uğraması nedeniyle bitiren Demet Şener'in yüzü Cenk Küpeli sayesinde güldü. Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenen Şener, eşi ve çocuklarının iyi anlaşmasıyla birlikte mutlu günler geçiriyor. İbrahim Kutluay ise uğruna evliliğini bitirdiği Edwina Sponza'nın kendisinden şikayetçi olması nedeniyle zor günler geçiriyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:09
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