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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğini ihanete uğraması nedeniyle bitiren Demet Şener'in yüzü Cenk Küpeli sayesinde güldü. Ayrılığın ardından kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile evlenen Şener, eşi ve çocuklarının iyi anlaşmasıyla birlikte mutlu günler geçiriyor. İbrahim Kutluay ise uğruna evliliğini bitirdiği Edwina Sponza'nın kendisinden şikayetçi olması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:09
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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan ihanet iddiasıyla boşanan Demet Şener, şimdiki eşi Cenk Küpeli ile ikinci baharını yaşıyor. Kutluay ise uğruna evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ayrılmasının ardından kendisine uzaklaştırma kararı çıkartmasıyla zor günler geçiriyor.

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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

Eski manken Demet Şener önceki gün eşi Cenk Küpeli ve oğluyla Bebek'te mutluluk pozu verdi.

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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

SON GÜLEN ŞENER OLDU

Şener, şu sözlerle de nispet yaptı: "Cenk, bana kıymet veriyor. Bu, kadın için en önemli şey. Cenk, mutlu etmeyi çok iyi biliyor." Küpeli'ye övgüler yağdıran Şener, "Ömer'le Cenk, birbirlerini çok seviyor" diyerek de eşiyle oğlunun arasından su sızmadığını belirtti.

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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

Öte yandan Kutluay ise özel hayatında sıkıntılı günler geçiriyor. Hatta İbo, şiddet iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran eski aşkı Edwina Sponza ile geçtiğimiz günlerde bir mekanda kavga etti.

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İbrahim Kutluay’la yaşadıkları sonrası son gülen Demet Şener oldu

ŞARKILI GÖNDERME

İbo, Sponza'ya "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?" şarkısıyla Instagram'da taşını attı