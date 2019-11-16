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Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hercai dizisi yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Akınözü'nün annesi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Hercai'nin Miran Aslanbey'i olan Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin anneleri.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:53
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Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hercai dizisi yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Dizide Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi atv ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen anneleri...

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Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Amine Gülşe

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Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Amine Gülşe ile annesi

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Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Azra Akın ve annesi

Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.

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Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Can Yaman

Ekranların sevilen ismi Can Yaman'ın annesi Güldem Can olan fotoğrafları büyük şaşkınlık yarattı