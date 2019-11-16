Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Hercai dizisi yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Akınözü'nün annesi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Hercai'nin Miran Aslanbey'i olan Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin anneleri.

Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





