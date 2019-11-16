Can Yaman saçlarını satışa çıkardı!
Son dönemlerin en popüler oyuncularında olan Can Yaman saçlarını satışa çıkardı. Ocak 2020'de askere gidecek olan Yaman saçlarından elde edeceği geliri de pek çok dünya starı gibi hayır kurumlarına bağışlayacak.
Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:34
Kaslı vücudunun yanı sıra uzun saçlarıyla da kadın hayranlarının gönlünü fetheden Can Yaman'dan alkışlık karar. Ocak 2020'de bedelli askere gidecek olan yakışıklı oyuncu, birliğine teslim olmadan önce uzun saçlarına veda edecek.
UMUT SAÇACAK...
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, askerlik dolayısıyla kestireceği saçlarını da hayırlı bir iş için kullanacak.
Saçlarını açık artırmayla satışa çıkaracak olan 30 yaşındaki oyuncu, elde edilecek geliri de LÖSEV gibi vakıflara bağışlayacak.
Yaman'ın bu kararı akıllara 2015'te kestirdiği saçlarını kanserli çocuklar yararına çalışan bir vakfa bağışlayan Tuba Büyüküstün'ü getirdi.
Bu arada Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da saçlarını açık artırmayla satışa çıkarmış ve 40 bin dolarlık geliri şiddet mağduru çocuk ile hayvanlar için çalışan kuruluşa bağışlamıştı.