Can Yaman saçlarını satışa çıkardı!

Son dönemlerin en popüler oyuncularında olan Can Yaman saçlarını satışa çıkardı. Ocak 2020'de askere gidecek olan Yaman saçlarından elde edeceği geliri de pek çok dünya starı gibi hayır kurumlarına bağışlayacak.