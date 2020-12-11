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Haberler Galeri Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Ahmet Kayakesen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai'de canlandırdığı Harun karakteriyle adından söz ettiren Ahmet Kayakesen'in oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettirirken yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Ahmet Kayakesen'in boyu merak konusu oldu. İşte Hercai'nin yıldızı Ahmet Kayakesen'in boyu...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:45
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Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai'de canlandırdığı Harun karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kayakesen, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Kayakesen'in boyu merak konusu oldu. İşte Hercai'nin yıldızı Ahmet Kayakesen başta olmak üzere ünlü isimlerin boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Neslihan Atagül - 168 CM

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Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Kadir Doğulu - 178 CM

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Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Didem Balçın – 162 CM

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Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Burak Özçivit – 184 CM