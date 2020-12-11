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Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Ahmet Kayakesen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai'de canlandırdığı Harun karakteriyle adından söz ettiren Ahmet Kayakesen'in oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettirirken yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Ahmet Kayakesen'in boyu merak konusu oldu. İşte Hercai'nin yıldızı Ahmet Kayakesen'in boyu...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:45Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:45