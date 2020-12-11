Hercai’nin Harun’un Ahmet Kayakesen hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer…

Hercai'de canlandırdığı Harun karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet Kayakesen, sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Kayakesen'in boyu merak konusu oldu. İşte Hercai'nin yıldızı Ahmet Kayakesen başta olmak üzere ünlü isimlerin boyu…

