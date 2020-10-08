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Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin 42. bölümünde Azize gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı Midyat'tan uzaklaştırmaya çalışır. Azize'nin intikamının gerçek nedenini öğrenen Reyyan ve Miran, bu intikamı bitirmek için bir ayrılık oyunu oynamaya karar verir. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar ise onu ve bebeğini korumak için harekete geçer. Peki Reyyan gerçekten hamile mi? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 16:07
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Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Azize'nin uğruna yıllarını harcadığı intikamın asıl sebebini öğrenip daha fazla kimse zarar görmeden bu intikamı bitirmek isteyen Reyyan ve Miran yalandan bir ayrılık oyunu oynamaya karar vermişlerdir.

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Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Bu ayrılık aralarındaki özlem ve tutkuyu had safhaya çıkarırken Aslan'ın yan evde bilerek bıraktığı çakmağı bulan Miran'ın kıskançlığı ortalığı fena karıştırır.

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Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar onu ve bebeğini olaylardan uzak tutmak için onları Zehra'nın yanına götürmeye karar verir. Bunu duyan Miran ise uzakları yakın etmenin yollarını arar ve Reyyan'ın gitmesine fırsat vermeden Zehra'yı ona getirir.

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Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Fakat Miran'ın bu hamlesi hiç beklenmedik olaylara sebep olacaktır.

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Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Aslan'ı bir türlü gönderemeyen Azize ise Aslan'ın duvarındaki Reyyan'ın fotoğraflarını görünce şok olur ve gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı da bu sevda uğruna kaybetmemek adına Midyat'tan gitmesi için ona reddedemeyeceği bir teklif sunar.