Hercai’de Reyyan ve Miran’ın yeni sınavı! Reyyan hamile mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin 42. bölümünde Azize gönlünü Reyyan'a kaptıran Aslan'ı Midyat'tan uzaklaştırmaya çalışır. Azize'nin intikamının gerçek nedenini öğrenen Reyyan ve Miran, bu intikamı bitirmek için bir ayrılık oyunu oynamaya karar verir. Reyyan'ın hamile olduğunu zanneden Hazar ise onu ve bebeğini korumak için harekete geçer. Peki Reyyan gerçekten hamile mi? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...