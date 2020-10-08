Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddia şoke etti. Son dönemde Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın estetik olmak için hastaneye yattığı, ancak duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini değiştirdiği iddia edildi. Maslak'ta operasyon geçiren Sarıkaya'nın göğüs estetiği olduğu ve eski silikonlarının patlamış olabileceği söylentisi gündeme geldi.