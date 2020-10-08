08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddia şoke etti. Son dönemde Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın estetik olmak için hastaneye yattığı, ancak duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini değiştirdiği iddia edildi. Maslak'ta operasyon geçiren Sarıkaya'nın göğüs estetiği olduğu ve eski silikonlarının patlamış olabileceği söylentisi gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 15:56
  • 1
  • 119
Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 119
Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, bu kez 'estetik' iddiası ile adından söz ettirdi.

  • 3
  • 119
Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Uçankuş'un haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, göğüs estetiği olmak için dün Maslak Acıbadem'e yattı.

  • 4
  • 119
Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Serenay'ın, gizli gizli yaptırdığı estetik operasyonun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını 'Seren Kaya' olarak bildirdiği öne sürüldü.

  • 5
  • 119
Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! Saklamak için ismini değiştirdi...

Dün gece birçok kişinin, Sarıkaya'ya 'geçmiş olsun' ziyaretine gittiği belirtildi.